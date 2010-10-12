Şilili madenciler artık saatleri sayıyor

T24 - Şili'de yerin 622 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalan madencileri çıkarma operasyonu yarın sabah erken saatlerde başlayacak.





Madencilik Bakanı Laurence Golborne, 33 madencinin açılan tünelden yeryüzüne çıkarılmasına geceyarısı (TSİ 06.00) başlanacağını söyledi. Tahmini bin kadar gazeteciye açıklama yapan Golborne, kurtarma operasyonunun aceleye getirilmeyeceğini anlattı.





Mühendisler, çelikten yapılan kurtarma kapsülünün denemesinin başarıyla yapıldığını, kapsülün denemede 622 metreye indiğini bildirdiler. Başmühendis Andre Sougarret, kapsülün denemesinin başarıyla yapılmasına karşın, "dikey bir sistemde insan taşıma riskinin her zaman bulunduğunu" belirtti.





Bu arada bu tarihi olayı izlemek için dünyanın her yanından gazeteciler Şili'ye akın ederken, madencilerin yakınları da saatleri saymaya başladı. Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın bugün bölgeye gitmesi beklenirken, güvenlik önlemleri de artırıldı.







Operasyonun ayrıntıları



Şili özel kuvvetleri mensuplarıyla daha önce yapılan yeraltı kurtarma operasyonlarında deneyimli toplam 16 kurtarma görevlisi, madencileri yeryüzüne çıkarma operasyonu için hazır bulunacak.

Hangi madencinin önce çıkarılacağı ise daha önce madencilere bildirilmişti.





Madencilerden biri yüksek tansiyon, biri ise şeker hastası. Diğerlerinin de madenin rutubetli ortamında uzun süre kalmaktan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları bulunuyor.





Kapsülün 622 metrelik mesafeyi 15 dakikada alması bekleniyor. Bir problemle karşılaşmaları halinde, madenci, kafesi kapsülün tepesinden ayırarak gerisin geri aşağıya inebilecek.





Madenciler astronotlar için tasarlanmış, kalp atışlarını, solunumlarını, ateşlerini ve oksijen tüketimlerini ölçebilen özel giysiler giyecekler. Yeryüzüne çıkarılan madenciler hemen doktor kontrolünden geçirilecek. Durumu iyi olanlar aileleriyle görüştükten sonra daha ileri tetkikler için Copiapo kentindeki hastaneye kaldırılacak.





San Jose'deki maden kazası 5 Ağustosta meydana gelmiş, 17 gün sonra madencilerin hayatta oldukları belirlenmişti.



