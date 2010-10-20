-ŞİLİLİ MADENCİDEN VİLLA'YA TEŞEKKÜR SANTİAGO (A.A) - 20.10.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında iki aydan fazla mahsur kaldıktan sonra kurtulan 33 maden işçisinden biri olan Franklin Lobos, İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın golcü futbolcusu David Villa'ya kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. 53 yaşındaki Lobos, Cadena Ser radyosuna yaptığı açıklamada, ''Madendeyken Villa'nın forması üzerimdeydi. Bu kadar önemli kişi ve takımlar bizim için kaygılandı. Onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum'' dedi. Eski bir futbolcu olan Lobos, ''Barcelona ve David Villa'ya destekleri için teşekkür ederim. Villa, kızımla da temas halindeydi'' diye konuştu. Şili'de 1982-1995 yılları arasında futbol oynayan Lobos, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na katılan Şili Milli Takımı'nda da forma giydi. Ailesi nesillerce madencilik yapan ve babası madenci olan Villa, madencilerin kurtulmasından çok memnun olduğunu söylemişti. 28 yaşındaki Villa, geçen ay madencilere destek vermek için madene imzalı 2 forma göndermişti.