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Dünya

Şilili hakimlerden, darbenin 40. yılında 'gecikmiş' bir özür

Şili'de hakimleri temsil eden kurum, üyelerinin '70'ler ve '80'lerdeki askeri yönetim dönemindeki tavırlarından ötürü ilk kez özür diledi

05 Eylül 2013 15:03

'Hakimler Birliği', 11 Eylül 1973'te sosyalist hükümeti deviren ve 17 yıl boyunca ülkeyi diktatörlükle yöneten General Pinochet darbesi döneminde görev yapan hakimler adına özür diledi.

Şili’de Ulusal Sulh Ceza Hakimleri Birliği, üyelerinin darbe dönemindeki tutumu nedeniyle kurbanlardan özür diledi.

Şili'de darbenin 40. yıl dönümünden 1 hafta önce birlikten yapılan açıklamada, 1973-1990 yıllarında General Augusto Pinochet döneminde hakimlerin ve Anayasa Mahkemesi'nin, temel hakları koruma görevini yerine getiremediği belirtildi.

Açıklamada, "Şilili hakimler, o dönem halkı diktatörün eziyetinden korumak için daha çok şey yapabilirdi ve yapması gerekirdi. Hakimler, kurbanların eziyetten kurtulmaya yönelik taleplerini görmezden geldi. Bu nedenle o dönem üyelerimiz olan hakimler adına özür diliyoruz" denildi.

Şili'de Ulusal Sulh Ceza Hakimleri Birliği'nin özrü, Bağımsız Demokratlar Birliği'nin eski başkanı ve muhafazakar senatör Hernan Larrain'in, partisinin darbe dönemindeki tutumu nedeniyle dilediği özürden sonra gelmesi dikkati çekti.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera da geçen ay yaptığı açıklamada 11 Eylül 1973'ün ülkesinin tarihi bir gerçeği olduğunu ve darbeye 40. yıl dönümünde tepki verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Şili'de 11 Eylül 1973 tarihindeki askeri darbede sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 bin sivil öldürüldü, on binlerce kişi işkence gördü ve 200 bin kişi sürgün hayatı yaşadı. Pinochet, insan hakları ihlallerinin yanı sıra zimmetine para geçirme iddiasıyla soruşturma altındayken 10 Aralık 2006'da kalp krizi sonucu 91 yaşında ölmüştü.

 

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