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Spor

ŞİLİLİ ALEXİS BARCELONA'DA MADRİD (A.A)

22 Temmuz 2011 10:33

-ŞİLİLİ ALEXİS BARCELONA'DA MADRİD (A.A) - 22.07.2011 - Barcelona kulübü, İtalya'nın Udinese takımından Şilili Alexis Sanchez'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Barcelona kulübünden yapılan resmi açıklamada, Alexis'in transferinden dolayı Udinese'ye 26 milyon avro net, artı farklı etkinliklerle 11,5 milyon avroluk kaynak aktarılacağı bildirildi. 22 yaşındaki Şilili futbolcunun, bu hafta Barcelona'ya geleceği ve pazartesi günü doktor kontrolünden geçtikten sonra 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 3 yıl Udinese formasını giyen ve geçen yıl İtalyan liginde en iyi futbolcu seçilen Alexis, 31 maçta 12 gol atmıştı.

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