Silikonlu boksöre yasak

Eski bir model olan 25 yaşındaki Sarah Blewden, bundan iki yıl önce başladığı boks sporundaülkesini 2012 yılında Olimpiyatlarda temsil etmek istiyordu. Böylece, İngiltere'nin ilk Olimpik kadın boksörü olacaktı. Ancak amatör kadın boksöre, geçirdiği göğüs büyütme operasyonu nedeniyle İngiliz Amatör Boks Federasyonu tarafından ring yasağı getirildi.Gerekçe olarak da silikonlara gelecek darbeler sonucu oluşması muhtemel bir yırtığın sağlığa zararlı olabileceği gösterildi