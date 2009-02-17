T24 LogoT24 Logo
Dünya

Silikonlu boksöre yasak

Olimpiyatlara katılan ilk İngiliz kadın boksör olmak isteyen eski model Sarah Blewden'a silikonları nedeniyle izin çıkmadı

17 Şubat 2009 02:00

Olimpiyatlara katılan ilk İngiliz kadın boksör olmak isteyen eski model Sarah Blewden'a silikonları nedeniyle izin çıkmadı

Eski bir model olan 25 yaşındaki Sarah Blewden, bundan iki yıl önce başladığı boks sporunda ülkesini 2012 yılında Olimpiyatlarda temsil etmek istiyordu. Böylece, İngiltere'nin ilk Olimpik kadın boksörü olacaktı. Ancak amatör kadın boksöre, geçirdiği göğüs büyütme operasyonu nedeniyle İngiliz Amatör Boks Federasyonu tarafından ring yasağı getirildi.

Gerekçe olarak da silikonlara gelecek darbeler sonucu oluşması muhtemel bir yırtığın sağlığa zararlı olabileceği gösterildi

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24