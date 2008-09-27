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Dünya

Silikoncu hain evlat

ABD'de bir genç, sevgilisinin meme büyütme operasyonuna para bulabilmek için annesini öldürtmek istedi

27 Eylül 2008 03:00

ABD'nin Colorado eyaletinde bir genç, sevgilisinin meme büyütme operasyonuna para bulabilmek için annesini öldürtmek istedi.

Fountain polisi müdür yardımcısı Mike Barnett, 18 yaşındaki Nikita Lee Weis'ın, annesini öldürtmek için adam kiraladığını, çünkü annesinin parasını sevgilisine silikon taktırmak için kullanmayı amaçladığını bildirdi.

Barnett, Weis'in birinci derece cinayet planlamak suçundan tutuklandığı, Weis'ın sevgilisi 21 yaşındaki Sophia Nicole Alsept ile 18 ve 19 yaşlarındaki iki kiralık katilin de aynı suçtan tutuklandıklarını belirtti.

Cesedi naylona sarıp çöle atacaktı

Weis'ın annesi Hyun Weis'in önceki gün evinde beyzbol sopasıyla saldırıya uğradığını, ancak kaçmayı başardığını belirten polis, anne Weis'in dün hastaneden taburcu edildiğini kaydetti.

Polis müdür yardımcısı Barnett, Lee Weis'ın Alsept'in silikonlarının masraflarını karşılayabilmek için annesinin aracını satmak ve bankasındaki parayı kullanmak istediğini belirtti.

Barnett, tutuklu gençlerin aralarında, anne Weis'i öldürdükten sonra cesedini bir naylona sarıp New Mexico ya da Arizona'daki çöle bırakmayı tartıştıklarını da söyledi.

Gençlerin her biri için 50 bin dolar kefalet belirlendiği bildirildi.

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