Silikon Vadisi yatırımcısı, cinsel istismarla suçlanıyor; "Birlikte olduğu 5 bin kadının adını listede saklıyor"

Silikon Vadisi'nde teknoloji yatırımları yapan girişimci Michael Goguen'in birlikte olduğu 5 bin kadının ismini bir listede tuttuğu ve reşit olmayan bir kızı susturmak için para verdiği ortaya çıktı. Daha önce hakkında cinsel saldırı suçlaması olan Goguen'in bir "harem yönettiği" iddia edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Silikon Vadisi'nde kendi şirketi olan iş insanı Michael Goguen'e dört eski çalışanı tarafından dava açıldı. Eski çalışanlar, Goguen'in 'haremini' yönetmek konusunda kendisine yardım ettiklerini açıkladı.

Yatırımcının kadınlarla çeşitli "güvenli evlerde" buluştuğu iddia edildi. Eski çalışanlardan biri, Goguen'in "özel hayatı hakkında çok fazla bilgisi olan" eski bir arkadaşına suikast düzenlenmesini istediğini aktardı.

2016 yılında insanının eski kız arkadaşı Amber Baptiste, Goguen tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. İsmini Pam Doe olarak açıklayan bir kadın ise Goguen’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve daha sonra polise konuşmaması için 1200 dolar, uyuşturucu ve alkol verdiğini söyledi. Fakat bu kadın daha sonra Goguen ile bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.

Apple, Cisco, Google, YouTube gibi şirkete yatırım yaparak ortak olan Goguen’in 5 milyar dolardan fazla varlığı olduğu tahmin ediliyor.