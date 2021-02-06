Silikon Vadisi'nin devleri tarafından engellenen Trump, sosyal medyaya aşırı sağcılar arasında popüler olan 'Gab' ile döndü

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Silikon Vadisi'nin devleri kendisini engelledikten sonra sosyal medyaya aşırı sağcı politikacılar ve yazarlar arasında popüler olan 'Gab' ile döndü.

8 Ocak'tan bu yana platformda ilk kez paylaşımda bulunan Trump, avukatlarının Demokratların kendisine azil duruşmalarında ifade vermesi için yaptığı çağrıya verdiği yanıtı koydu.

Bu açıklamada Trump'ın danışmanı Jason Miller, eski ABD liderinin "anayasaya karşı" olarak nitelendirdikleri bu duruşmalarda ifade vermeyeceğini söylemişti. Trump'ın avukatları da çağrının bir "halkla ilişkiler hamlesi" olduğunu söyleyerek talebi reddetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre aşırı sağcıların ve Cumhuriyetçi Partililerin daha sık kullandığı Parler isimli sosyal medya platformu Trump'a sadece kendileri üzerinden paylaşım yapması durumunda şirketin yüzde 40'ını vermeyi teklif etmişti.

Trump'ın hesapları Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Snapchat, Twitch, Shopify, Stripe, ve YouTube gibi birçok sosyal medya platformunda engelli durumda.