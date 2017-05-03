Silikon dudak mağduru hemşirenin şikâyetçi olduğu kuaför: Zaten alkol almıştık, vur dedikleri yere sıktım!

Adanalı silikon dolgu mağduru hemşire Merve Keleş, dudaklarını kaybetme riski yaşarken, operasyonu yapan Soner G. "Zaten alkol almıştık vur dedikleri yere sıktım" dedi.

Kanal D'de yayınlanan Renkli Sayfalar programına canlı bağlanan Soner G., "Ben doktorum demedim, diploma göstermedim. Zorla bana silikon yap dediler" diyerek kendini savundu.

DHA'nın haberine göre, bir arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan Soner G.’yle tanıştı. Dudağını kalınlaştırmak isteyen Keleş, Azerbaycan’da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.’ye önce 500 liraya geçici dolgu yaptırdı.

Dolgu bir haftada eriyince bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaştı. Kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 3 hafta önce genç kadına operasyonu yaptı.

Merve’nin dudakları işlemden yarım saat sonra şişmeye başladı. Soner G. bir gün sonra kendisine telefonla ulaşan ve dudaklarında dayanılmaz bir ağrı hissettiğini söyleyen Keleş’e, “Enfeksiyon kapmışsın, bu beni aşar, hastaneye git.” dedi.

"Ailemde herkes sağlıkçı"

Adanalı hemşire, "İnternette tanışmıştık. Arkadaşıma da evde kalça ve göğüs dolgusu yaptı. Bana ne enjekte ettiğini de söylemiyor. Ailem bana çok kızdı. Ablam da hemşire eniştem dedoktor nasıl böyle bir tuzağa düştüm inanın ki bilmiyorum. Psikolojik destek almıyorum. Ben burada hastanede tedavi görüyorum o kişi hala silikon yapıyor" dedi.

İnternetten tanıştığı Soner G.’nin hayatını kâbusa çevirdiğini belirten Keleş, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bir arkadaşım kalça ve göğüs dolgusu yaptıracaktı. İnternetten araştırma yaparken, bu kişinin medikal estetik uzmanı yazan Instagram hesabını görmüş. Arayınca bize Türkiye’de 2 yıl tıp okuyup bıraktığını, sonra Azerbaycan’da eğitim gördüğünü söyledi. Kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıttı. Benim doğuştan alt dudağımın bir tarafı yüksekteydi. Dudaklarım da inceydi. Hem şekil bozukluğunu düzeltmek hem de kalınlaştırmak için dudak dolgusu yaptırmak için anlaştım. İşlem sonrasında dudağım şişti, ateşim çıktı. Hastanede kullandığı malzemenin anlattığı malzeme olmadığı belirlenince araştırma yaptık, kadın kuaförü olduğu ortaya çıktı. 18 gündür hastanede yatıyorum. Ne kullanıldığını bilemedikleri için müdahale yapamıyorlar. Kendisini arıyorum bana ‘Söylemek zorunda değilim, seninle muhatap olamam’ diyor. Bu hafta ameliyat olacağım belki de dudağımı tamamen kaybedeceğim."