Silifke sahilinde ölü balık tedirginliği

Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Silifke İlçesi\'nde sahile vuran çok sayıda ölü balık, çevre sakinlerinin tedirgin olmasına yol açarken, Kaymakam Şevket Cinbir ölü balıkların trol avlanması sonrası denize bırakıldığını değerlendirdiklerini açıkladı.

İhbar üzerine balık ölümlerinin yaşandığı ilçeye bağlı Kum Mahallesi sahiline gelen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sahilde inceleme yaparak ölü balıklardan numune topladı. Çok sayıda balığın sahile vurması çevre halkta endişe yaratırken, Kaymakam Şevket Cinbir ise balıkların mali değer taşımayacak derecede küçük boyda olması nedeniyle trol ile avlanma sonrası denize bırakıldığını değerlendirdiklerini söyledi.

Yapılan ilk incelemelere göre balıkların patlayıcı veya kimyasal maddeye maruz kalmadığının tespit edildiğini kaydeden Cinbir, vatandaşların endişe duyması için bir sebep olmadığını sözlerine ekledi.

Olayla ilgili inceleme ise sürüyor.



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