Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınayla birlikte çıkan hortumda balıkçı tekneleri battı, reklam tabelaları ile bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar gördü.

Silifke ilçesi Tisan Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde oluşan fırtına ve hortum, balıkçı barınağında bağlı bulunan iki teknenin batmasına neden olurken, çekici üzerinde duran tekneleri ters çevirdi.

Fırtına ile birlikte oluşan hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu. Hortum nedeniyle bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolaplarını devirdi, camlarını kırdı. Belediye ekipleri mahallede temizlik çalışması başlattı.