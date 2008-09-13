Şili'den acil toplantı çağrısı

Bachelet, başkanlığını yaptığı ve 12 ülkenin üye olduğu Güney Amerika Ülkeleri Birliği’nin pazartesi günü acil toplantısı yapması çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Michelle, bölge ülkelerine çağrısından önce Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ile görüşme yaptığını belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez de bölgesel toplantıya katılacağını belirterek, olayların daha fazla kötüleşmesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bolivya'da muhalifler, Morales'in büyük toprak sahipliğini ortadan kaldırmayı ve yoksul yerli nüfusu güçlendirmeyi de hedefleyen anayasa taslağına karşı çıkarak, yeni anayasa referandumunun iptal edilmesini istiyor.

Bolivya'da Morales'in anayasa taslağına karşı çıkan ve özerklik isteyen 5 eyaletten biri olan Pando'da hükümet karşıtları ve yandaşları arasında 8 kişinin öldüğü sokak çatışmaları patlak vermesi üzerine eyalete asker gönderilmişti. Pando eyaletinin başkenti Cobija'da bugün de, orduyla göstericiler arasındaki çatışmalarda 1 asker öldürülmüştü.