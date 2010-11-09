-ŞİLİ'DE MADEN KAZASI SANTİAGO (A.A) - 09.11.2010 - Şili'nin kuzeyinde meydana gelen bir maden kazasında, iki madencinin öldüğü, bir madencinin de yaralandığı bildirildi. Yerel yetkililer, kazanın başkent Santiago'nun kuzeyinde, 800 kilometre uzaklıkta yer alan Copiapo kentinin 50 kilometre kuzeybatısında bulunan Puquios kentindeki ''Los Reyes'' (Krallar) adlı bakır madeninde meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre, kazanın patlayıcıların yanlış kullanımı sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirtti. ''Los Reyes'' madeninin, yerin yaklaşık 700 metre altında iki ayı aşkın süre mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 33 madencinin çalıştığı maden ocağına yakın olduğu belirtiliyor.