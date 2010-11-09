T24 LogoT24 Logo
Dünya

ŞİLİ'DE MADEN KAZASI SANTİAGO (A.A)

09 Kasım 2010 09:20

-ŞİLİ'DE MADEN KAZASI SANTİAGO (A.A) - 09.11.2010 - Şili'nin kuzeyinde meydana gelen bir maden kazasında, iki madencinin öldüğü, bir madencinin de yaralandığı bildirildi. Yerel yetkililer, kazanın başkent Santiago'nun kuzeyinde, 800 kilometre uzaklıkta yer alan Copiapo kentinin 50 kilometre kuzeybatısında bulunan Puquios kentindeki ''Los Reyes'' (Krallar) adlı bakır madeninde meydana geldiğini açıkladı. Yetkililer, ilk belirlemelere göre, kazanın patlayıcıların yanlış kullanımı sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirtti.     ''Los Reyes'' madeninin, yerin yaklaşık 700 metre altında iki ayı aşkın süre mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 33 madencinin çalıştığı maden ocağına yakın olduğu belirtiliyor.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24