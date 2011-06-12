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Dünya

ŞİLİ'DEKİ YANARDAĞ UÇUŞLARI İPTAL ETTİRDİ ANKARA (A.A) 

12 Haziran 2011 12:12

-ŞİLİ'DEKİ YANARDAĞ UÇUŞLARI İPTAL ETTİRDİ ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Şili'nin güneyinde geçen hafta sonu faaliyete geçen Puyehue yanardağından yükselen kül bulutları nedeniyle Tazmanya ile Yeni Zelanda'nın bir bölümüne uçuşlar iptal edildi. Kül bulutlarının 10 bin 600 metreye yükseldiği, Avustralya havayolu şirketi Qantas'ın Yeni Zelanda'nın South İsland bölgesine ve Tazmanya'ya 22 uçuşu iptal ettiği bildirildi. Qantas, uçuşları "çok tehlikeli olduğu için" iptal ettiğini açıklarken, diğer havayolları rotasını değiştirdiğini belirtti. Yeni Zelanda Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada ise kül bulutunun en az bir hafta daha etkili olabileceği kaydedildi. Volkanik kül bulutu halihazırda Güney Amerika'daki uçak seferlerini ciddi oranda etkiledi. Şili, Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da uçuşlar birkaç gün iptal edilmişti.

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