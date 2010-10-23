Şili'deki madencinin notu bir servet değerinde!

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Şili’de yerin 700 metre altında 69 gün mahsur kaldıktan sonra kurtarılan Şilili madenciler, yerin altındaki hayatta kalma mücadelelerinin 17’inci gününde yeryüzüne bu mesajı göndermişti. Hürriyet'te yayımlanan haber şöyle:Tişörtlere, bayraklara ve kupalara yazılan bu cümler, artık özgürce kullanılamayacak. Çünkü o cümlenin telif hakkı Şili’de tanınan bir yazar olan Pablo Huneeus, tarafından, onu kâğıdın üzerine kırmızı harflerle yazan madenci José Ricardo Ojeda Vidal adına satın alındı.Devlet Başkanı Jose Piñera’nın uluslararası gezilerde yayında götürdüğü, hatta İngiltere Kraliçesi Elizabeth’e bile gösterdiği notun, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de sunulması bekleniyor.Huneeus, Santiago’daki Sivil Kayıtlar Müdürlüğü’ne gitti, Ojeda’nın doğum sertifikasını ve ulusal sigorta numarasının kopyalarını aldı ve cümlenin yazılı olduğu kâğıdı 8 dolara Kütüphaneler, Arşivler ve Müzeler Müdürlüğü'ne Ojeda’nın fikri mülkiyeti olarak kaydettirdi.Huneeus, “Yerin 625 metre altında bir adam var ve yazdığı şeyin sahibi bir milyarder (Pinera). Benim amacım, bir icadın, şarkının, bir sanat parçasının onu yapan kişiye ait olduğundan telif hakkını ona iade etmek” dedi. Yazar ayrıca, “Bana göre o kelimeler inanılmaz şeyleri temsil ediyor. Onları sadece İncil’in kelimeleriyle karşılaştırabilirim” yorumunu yaptı.Telif hakkını sahibine iade etmesinin ardından, Huneeus, Devlet Başkanı Pinera’ya, “Kimse başkasına ait olan bir şeyi onun izni olmadan kullanamaz” mesajını gönderdi.