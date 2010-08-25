-ŞİLİ'DEKİ MADENCİLERİN DAYANIŞMASI COPİAPO (A.A) - 25.08.2010 - Şili'de çöken madende mahsur kalan işçilerin, sığınakta kendi koydukları kurallar çerçevesinde günaşırı 2 kaşık ton balığı, bir yudum süt, bir parça kraker ve bir lokma şeftali yiyerek hayatta kaldıkları bildirildi. Bu sıkı disiplin, 33 madencinin yaklaşık 700 metre yerin altında 17 gün boyunca hayatta kalmasını sağladı. Madencilerin bu disiplini, kendilerini yeryüzüne çıkaracak tünelin açılmasına kadar sürdürmek zorunda oldukları bildiriliyor, çünkü tünelin açılması yıl başını bulabilecek. Madencilerin soludukları havayı kirletmemek için, havayı kirletecek motorlardan elde edilecek ışık kaynakları yerine kask lambalarını kullandıkları belirtildi. Mahsur kalan işçilerin ayrıca, bir doğal su kaynağına ulaşmak için buldozer kullandıkları kaydedildi. İşçilerin kaldığı sığınağın sıcak ve boğucu olduğu, odadan ayrılmaları halinde daha iyi hava alabildikleri ancak madende çok fazla dolaşmak riskli olduğu için odadan dışarı pek fazla çıkmak istemedikleri belirtildi. -MADENCİLERİN "GÖBEK BAĞI"- Bu arada işçileri dışarı çıkarmak için tünel çalışmaları sürüyor. Yetkililer, işçileri kurtarmanın 3-4 ay alacağını tahmin ediyor. Bu süre içinde 15 santimetre genişliğindeki borular madencilerin dışarıdaki hayatla bağlantısını ve ihtiyaçlarını sağlayan "göbek bağı" işlevi görecek. İşçilere dün bu yolla 33 küçük fener, vitaminle güçlendirilmiş jel şeklinde besleyici gıda, aspirin ve hasta olan iki madenci için gerekli ilaçlar gönderildi. Madencilerin aileleri de aynı yoldan yerin altındaki yakınlarına notlar gönderiyorlar. Maden kazası 5 Ağustosta meydana gelmişti. Madenciler, oksijen, gıda gibi ihtiyaçların karşılanması için hazırlanan sığınağa ulaştıkları için bu süre içinde hayatta kalmayı başarabildiler.