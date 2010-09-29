-ŞİLİ'DEKİ MADENCİLERE YENİ UMUT SANTIAGO (A.A) - 29.09.2010 - Şili'de yaklaşık iki aydır yerin 700 metre altında mahsur 33 maden işçisinin beklenenden önce kurtarılmaları umudu doğdu. Kurtarma ekipleri, sondaj makinelerinden birinin 24 saatte 50 metre kaya deldiğini belirterek, bu ritmle devam edebilirlerse ve sondajda önemli sorunlarla karşılaşmazlarsa, Ekim ortasında mahsur madencileri yüzeye çıkarmaya hazır olabileceklerini kaydettiler. Daha önce 30 santimetre genişliğinde, 630 metre uzunluğunda bir tünel açan T-130 makinesinin 24 saatte 50 metre ilerleyerek, 300 metreye ulaştığı, bunun da şimdiye kadar kaydedilen en iyi ilerleme olduğu belirtildi. Hükümet yetkilileri de, mahsur madencileri her an yukarı çıkarabilmek için San Jose'daki madenin yüzeyinde herşeyin 15 gün sonra hazır olacağını bildirdiler. Bunun, tüm kurtarma işleminin 15 gün sonra yapılacağı anlamına gelmediğinin altını çizen yetkililer, ama herşeyin hazır olmasının amaçlandığını kaydettiler. Kurtarma ekiplerinin açıklaması, maden civarında kamp kuran mahsur madencilerin aileleri tarafından sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Mahsur madencilerin iyimser ihtimalle, kasım başı veya ortasında kurtarılmaları bekleniyordu.