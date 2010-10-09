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Dünya

Şili’deki madencilere ulaştılar

Şili'de 5 Ağustostan beri yerin yaklaşık 700 metre altında mahsur kalan madencilere ulaşıldı.

09 Ekim 2010 03:00

T24 - Şili'de 5 Ağustostan beri yerin yaklaşık 700 metre altında mahsur kalan madencilere ulaşıldı.


Şilili Senatör Baldo Procucica, açılan ilk kurtarma kuyusunun madencilerin bulunduğu yere ulaştığını duyurdu.


Yerin 700 metre altındaki Şilili madencileri çıkarmak için kazanılan tünel tamamlandı, mühendisler madencilere ulaştı. Ancak kurtarma operasyonu hemen başlamayacak.


Önce tünelin sağlam olup olmadığı test edilecek. Madencilik bakanı, 33 işçinin 3 ila 8 gün sonra yeryüzüne çıkarılmaya başlanabileceğini söylüyor.


Madencilerin açılan tünelden tek tek, özel yapılmış kapsüllerle çıkarılması planlanıyor.

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