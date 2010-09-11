-ŞİLİ'DEKİ MADENCİLER FİLME ÇEKİLECEK SANTIAGO (A.A) - 11.09.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında kurtarılmayı bekleyen 33 madencinin hikayesi filme çekiliyor. Şilili sinemacı Rodrigo Ortuzar, 5 Ağustos'ta meydana gelen maden kazası sonrasında yerin altında mahsur kalan madencilerin hikayesinden etkilenince, kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve madencilerin ailelerinin bulunduğu "Umut Kampı"nda çekimlere başladı. Madencilerin 3-4 ay sürmesi beklenen kurtarma çalışmalarını ve normal yaşamlarına dönüşlerini kayda geçirecek olan Ortuzar, yapıtına "33'ler. Gerçek bir hikaye" adını vermeyi düşünüyor. Ülkesinde bir televizyon kanalındaki zina hikayesini anlatan "İhanet eden Kadınlar" (2004) ve Şilili bir ailenin Karayibler'deki tatilde başına gelenleri beyazperdeye taşıyan "Herşey Dahil" (2008) filmleriyle tanınan Ortuzar, filmini 2012'nin ilk yarısında gösterime sokmayı planlıyor.