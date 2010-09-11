T24 LogoT24 Logo
Dünya

ŞİLİ'DEKİ MADENCİLER FİLME ÇEKİLECEK SANTIAGO (A.A)

11 Eylül 2010 16:36

-ŞİLİ'DEKİ MADENCİLER FİLME ÇEKİLECEK SANTIAGO (A.A) - 11.09.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında kurtarılmayı bekleyen 33 madencinin hikayesi filme çekiliyor. Şilili sinemacı Rodrigo Ortuzar, 5 Ağustos'ta meydana gelen maden kazası sonrasında yerin altında mahsur kalan madencilerin hikayesinden etkilenince, kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve madencilerin ailelerinin bulunduğu "Umut Kampı"nda çekimlere başladı. Madencilerin 3-4 ay sürmesi beklenen kurtarma çalışmalarını ve normal yaşamlarına dönüşlerini kayda geçirecek olan Ortuzar, yapıtına "33'ler. Gerçek bir hikaye" adını vermeyi düşünüyor. Ülkesinde bir televizyon kanalındaki zina hikayesini anlatan "İhanet eden Kadınlar" (2004) ve Şilili bir ailenin Karayibler'deki tatilde başına gelenleri beyazperdeye taşıyan "Herşey Dahil" (2008) filmleriyle tanınan Ortuzar, filmini 2012'nin ilk yarısında gösterime sokmayı planlıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24