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Dünya

ŞİLİ'DEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6.9 OLARAK AÇIKLANDI SANTİAGO (A.A)

03 Ocak 2011 09:37

-ŞİLİ'DEKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6.9 OLARAK AÇIKLANDI SANTİAGO (A.A) - 03.01.2011 - Şili'nin orta kesimlerinde dün akşam meydana gelen depremin büyüklüğü 6.9 olarak açıklandı. Hükümete bağlı acil durumlar idaresi ''Onemi'', 6.9 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına yol açmadığını belirtti. Paniğe yol açan depremin elektrik ve telefon hatlarında kısmi kesintiye neden olduğunu, depremin hissedildiği bölgelerden bin kadar kişinin tahliye edildiğini duyuran Onemi, depremin ''orta şiddette'' olduğunu, bu depremden yaklaşık 2 saat sonra bir artçı sarsıntının meydana geldiğini kaydetti. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin merkez üssünün Temuco'nun 96 kilometre kuzeybatısında olduğunu açıklamıştı. Kurum daha önce depremin büyüklüğünü 7.2 olarak duyurmuştu. Şili'de geçen şubatta meydana gelen 8,3 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Bu arada, tsunami alarmının verilmediği de ifade edildi.

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