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Dünya

Şili'deki depremde ölü sayısı 486

08 Nisan 2010 10:45

Şili hükümeti, 27 Şubat'ta meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve peşinden oluşan tsunami nedeniyle ölenlerin sayısının 486'ya yükseldiğini bildirdi.
     
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda, geçen hafta 432 olarak açıklanan ölü sayısının, teyit edilmiş bilgiler doğrultusunda 486 olarak belirlendiği, yine geçen hafta 98 olarak açıklanan kayıp sayısının da 79 olduğu kaydedildi.
    
Hükümet kaynakları tarafından daha önce yapılan açıklamada, deprem ve tsunaminin ülke genelinde yaklaşık 30 milyar dolarlık maddi zarara yol açtığı da bildirilmişti.

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