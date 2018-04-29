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BBC Türkçe

Şili'deki Atacama Çölü çiçek tarlasına nasıl dönüştü?

Dünyanın en kurak çölü sayılan Atacama Çölü'nde sürpriz bir yağmur sayesinde 200'den fazla bitki türü çiçek açtı. 'Desierto florido' (çiçek açan çöl) adı verilen bu doğa olayı, nadiren görülüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü, sürpriz bir yağmur sayesinde çiçek tarlasına dönüştü.

Dünyanın en kurak çölü sayılan bölgede, 200'den fazla bitki türü, çiçek açtı ve büyüdü.

'Desierto florido' (çiçek açan çöl) adı verilen bu doğa olayı, nadiren yağan yağmurun toprağa gömülü tohumları filizlendirmesiyle ortaya çıkıyor.

2015 yılında da yağan yağmur çöle aniden baharı getirmişti.

Şili ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler ve bitki bilimciler, bölgeye akın etti.

Ülkenin turizm yetkilileri, önümüzdeki haftalarda dönem dönem yeni çiçeklerin de yüzlerini göstereceğini söylüyor.

Atacama çölü dünyanın en kurak bölgesi olarak biliniyor.

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