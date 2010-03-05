'Şili'deki artçı şoklar yıllarca sürebilir'

T24 -

'Şili yıllarca artçı şok yaşayabilir'

'Endonezya depreminin artçı şokları sürüyor'

Endonezya 6.5'le sallandı

Şili 8.8, Japonya 7.3'le sallandı

30 milyar dolar zarar

27 Şubat sabaha karşı yerel saatle 03.34'te meydana gelen 8.8 şiddetindeki depremle vurulan Şili'de ölü sayısı 800'ü geçti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişelenirken yağma olaylarının sürmesi ve askerin sokaklarda "güvenliği sağlamak amacıyla bulunması" halk arasında huzursuzluğa neden olduğu belirtildi. Yaşanan artçı şoklar da ciddi endişeye yol açarken, bu şokların "yıllarca sürebilecek olma" ihtimali de söz konusu.Haiti'de 2009 yılında yaşanan 7 şiddetindeki deprem sonrası bilim adamları bir düzeni artçı şok yaşanabileceğini tahmin etmişti. Ancak Şili'deki depremin şiddeti ve açığa çıkan enerjinin büyüklüğü nedeniyle durumun çok daha farklı olduğu belirtilirken, bugüne kadar "şiddetli" denebilecek en az 200 artçı şok meydana geldi.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Birleşik Devlet Jeoloji Kurumu jeofikizçisi Jessica Sigala, "artçı şok rüzgarı"nın zamanla azalacağını söyledi. Siagala, artçı şokların sıklığının azalmakla birlikte, aylar hatta yıllarca sürebileceğine de dikkat çekti.Şili'deki depremin Haiti'deki depremden 500 kat daha güçlü olmasına dikkat çeken Siagala, bunun artçı şokların yıllaraca sürmesine sebep olabilecek bir etken olduğunu vurguladı. Siagala, yerkürenin normale de dönmeye çalıştığını ve bunun içinde hala "hareket ettiğini" de sözlerine ekledi.Bazı bilim adamlarının 2004 yılında Endonezya'da meydana gelen 9.1 şiddetindeki depremin artçı şoklarının sürdüğüne inandığını belirten Siagala, bugünlerde Endonezya bölgesinde bir deprem yaşanabileceğini, bu depremin de 2004'ün bir artçı şoku olabileceğini belirtti.Endoznezya açıklarında 2004 yılında meydana gelen depremde 200 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.Endonezya deprem ajansı, Batı Sumatra bölgesinde Türkiye saati ile 19.32'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyururken, depremden sonra tsunami alarmı verilmediğini, depremin herhangi bir hasar ya da kayba yol açtığına dair bilgi olmadığını açıkladı.Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu ise, depremin merkez üssünün Bengkulu'nun 165 kilometre batısı olduğunu kaydederek, depremin yerin 22 kilometre altında meydana geldiğini bildirdi.Geçtiğimiz günlerde Japonya ve Şili de art arda şiddetli depremler meydana geldi.Japonya 7.3'le sallanırken yekililer konuyla ilgili olarak yaralı veya ölenin olmadığı, maddi hasar meydana geldiğini açıklamıştı.Bir gün sonra Şili'de Türkiye saati ile 08.34'te meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiş, yetkililer tüm Pasifik havzasını tsunami konusunda uyarmıştı.27 Şubat tarihinde meydana gelen deprem 800'den fazla kişinin hayatını kaybetiği belirtirlirken, yetkililer ölü sayısının artmasından endişeli.Dün ( 4 Mart 2010) konuyla ilgili bir açıklamada bulunan ve birkaç gün sonra görevi devredecek olan Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, ülkenin yeniden inşasının en az 4 yıl alacağını söyledi.Maddi hasarın ülkeye 30 milyar dolarlık zarar verdiği belirtilirken, Şili'de depremin ardından geçen 5 gün içinde "büyük" olarak nitelendirilen en az 150 artçı şok meydana geldi.Dün de Tayvan 6.4 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, bazı bölgelerde elektrik kesinitisi ve tren seferlerinde aksamanın dışında herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığı açıklanmıştır.