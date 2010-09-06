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Dünya

ŞİLİ'DEKİ 33 MAHSUR MADENCİ ÖFKELİ SANTIAGO (A.A)

06 Eylül 2010 13:55

-ŞİLİ'DEKİ 33 MAHSUR MADENCİ ÖFKELİ SANTIAGO (A.A) - 06.09.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında bir aydır mahsur 33 madencinin "yorgun ve öfkeli" oldukları bildirildi. Yakınları, madencilerin, uzun süredir toprak altında yaşamak zorunda kaldıkları için öfkeli ve yorgun olduğunu, hemen kurtulma umutları bulunmadığı ve bıkkınlık hissettikleri için de çok fazla konuşmak istemediklerini söyledi.  Şili Madencilik Bakanı Laurence Golborne da yaptığı açıklamada, mahsur madencileri kurtarmak için başlatılan ve 70 metre derinliğe ulaşan delme operasyonunun başarısızlıkla sonuçlanması ihtimaline karşı, ikinci bir delik açma işlemine de dün başlandığını bildirdi. Yakınları, dün madencilerin yeraltında bir ayı doldurmaları dolayısıyla madenin yukarısında delme işlemi yapılan yerde klakson çaldı ve moral şarkıları söyledikten sonra Madencilik Bakanı Golborne ile birlikte oradaki bir tepeye, Bolivyalı 33 madenci için 32 Şili ve 1 Bolivya bayrağı dikti. Bazı madenci yakınları gözyaşlarına boğulurken, bazıları da basın mensuplarıyla tartıştı. B planı çerçevesinde "T-130" adlı bir delme makinasıyla ikinci bir delme işlemi başlatıldı. Bir haftadır süren ilk delik 70 metre civarına ulaşırken, madenciler ilk kez aileleriyle bir kapalı devre televizyon sistemiyle anında birbirlerini görerek, beş dakika sohbet etme imkanına kavuştu.  Madencilik Bakanı Golborne, en iyimser tahminle kasım ayı başında ya da aralık ayında yeryüzüne çıkarmayı umduklarını söyledi. 

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