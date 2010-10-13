-ŞİLİ'DE ÜÇÜNCÜ MADENCİ DE KURTARILDI SANTİAGO (A.A) - 13.10.2010 - Şili'de yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gündür mahsur olan 33 madenciden üçüncüsü de sağ salim yüzeye çıkarıldı. Yeryüzüne çıkarılan ikinci madenci Mario Sepulveda Espina'dan (39) yaklaşık bir saat sonra özgürlüğüne kavuşan 52 yaşındaki Juan Illanes, diğer iki madenci gibi önce eşine sarıldı. Yeni yaşına yerin altında giren Illanes daha sonra Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Madencilik Bakanı Laurence Golborne ile kucaklaştı. Madencileri yaklaşık 70 cm genişliğindeki tünelden dışarı çıkarmak için özel olarak Amerikalı bir teknisyen tarafından tasarlanan, 4 mm kalınlığındaki çelik kapsül, 2,5 metre uzunluğunda ve 54 cm çapında. 250 kilo ağırlığındaki kurtarma kapsülünde, 3 saat süreyle yetecek oksijen ve acil durum çıkışının yanı sıra ses ve görüntü sistemi de bulunuyor. Tek tek yapılan kurtarma işlemi sırasında madenciler, eldiven, kaska monte fener, güvenlik botları ve yansımalı özel kıyafetler giyiyor. Madenciler kapsüldeki diyafonu kullanarak kurtarma ekipleri ile haberleşebiliyor. Kurtarılan madencileri Devlet Başkanı Pinera ve Madencilik Bakanı Golborne'un yanı sıra yaklaşık 800 madenci yakını ve 2 binden fazla gazeteci "karşılıyor". Çıkarken gözlerini kapalı tutmaları istenen madenciler özel gözlük de takıyor. Tüm madencilerin madene yakın bir hastanede yaklaşık 2 gün müşahede altında tutulacağı belirtilirken, sağlık uzmanları, bazı madencilerin psikolojik durumlarının hassas olduğunu ve kurtarıldıktan sonra uzun süre stres yapabileceklerini söylüyor. 33 madencinin arasında bir Bolivyalı da bulunuyor. Kriz anında soğukkanlılığını koruyabilen ve sağlık durumu iyi olan madencilere öncelik veriliyor. Kurtarma operasyonun dev ekranlardan izlendiği ülkede "bayram coşkusu" yaşanıyor.