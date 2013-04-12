Şili'de son 20 yılın en büyük öğrenci eylemi

Başkent Santiago'da yüzünü örten bir grup tarafından hedef alındığını söyleyen polis, yürüyüşe göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahele etti.

Yetkililer, olaylarda 8 polisin yaralandığını, 109 kişinin gözaltına alındığını açıklarken,öğrenciler, geleneksel olarak Latin Amerika'nın en iyi eğitim sistemi olarak görülen Şili'deki düzenlemenin çok adaletsiz olduğunu söyleyerek reform talebinde bulundu.

Şili'de 1990'dan bu yana gerçekleşen en büyük protesto hareketini öğrenci eylemleri oluştururken,

2011 yılında bir gösteri dalgasıyla başlayan hareket, 2012 yılı boyunca da devam etmişti.

Ülke çapında eylem desteği

Şili medyası Santiaogo'da yapılan bu yılın ilk öğrenci gösterisine katılımın çok büyük olduğunu, son yirmi yılın en büyük gösterilerinden birinin gerçekleştiğini bildirdi. Öğrenciler eğitim reformu mücadelesini iki yıldır sürdürüyor ama bu yıl, ilk kez ulusal çapta bir eylem çağrısı yaptılar.

Resmi makamlar, başkentteki gösteriye katılımı 80 bin, öğrenciler ise 150 bin olarak verirken,

öğrenciler ise ülke çapında yapılan gösterilere toplam 250 bin civarında insanın katıldığını söyledi.

Bundan iki hafta önce yapılan daha küçük bir gösteri sona ererken, polise molotof kokteyli atılmış, polis de yine gaz ve su sıkarak cevap vermişti.