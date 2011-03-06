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Dünya

ŞİLİ'DE ŞİDDETLİ DEPREM  SANTIAGO (A.A)

06 Mart 2011 22:28

-ŞİLİ'DE ŞİDDETLİ DEPREM  SANTIAGO (A.A) - 06.03.2011 - Şili'nin kuzeyinde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, anlık büyüklüğü 6.2 olan depremin merkez üssünün, Peru sınırındaki Arica limanının, yaklaşık 60 kilometre doğusunda Putre olduğunu açıkladı. Açıklamada, depremin 110 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.  Depremde can ya da mal kaybı olmadığı ifade edildi. Putre, Şili'nin başkenti Santiago'nun 2 bin 200 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Şili'de, 27 Şubat 2010 tarihinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremde 524 kişi ölmüştü.

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