T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şili'de Pinochet'nin yenildiği 'hayır' kampanyasının yaratıcısı: Türkiye'de de gençler başarabilir

Bu kampanyayı anlatan Pablo Larrian’ın ‘NO’ filmi ise 2012’de Cannes’dan ödül almıştı

20 Şubat 2017 12:56

Şili’de, diktatör Augusto Pinochet’nin görevi daha erken bırakmasına yol açan 'Hayır' kampanyasının yaratıcısı Eugenio Garcia Ferrada, Türkiye'deki referandum sürecinde 'Hayır'a destek veren bir video paylaştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, paylaştığı videoda gençlerin siyasetteki etkinliğine vurgu yapan Ferrada, "Şili’de 1988’de referandumun kazanılmasında gençlik çok önemli bir yere sahipti. Türkiye’de de aynısı olabilir. Gençlik bunu yapabilir. Daha iyi bir gelecek gençlikle mümkün" dedi. Şili’de diktatör Augusto Pinochet’nin 8 yıl daha iktidarda kalmasının oylandığı referandumda 'hayır' kampanyası zafere ulaşmış ve yüzde 55 oyla Pinochet’nin görev süresi 4 yılla kısıtlanmıştı.

Film ödül almıştı

Bu kampanyayı anlatan Pablo Larrian’ın ‘NO’ filmi ise 2012’de Cannes’dan ödül almıştı.

ETİKETLER

Augusto PinochetHayırEugenio Garcia Ferrada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24