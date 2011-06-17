-ŞİLİ'DE ON BİNLER SOKAKLARDA SANTİAGO (A.A) - 17.06.2011 - Şili'nin başkenti Santiago'da on binlerce öğrenci ve öğretmen eğitimde reform talebiyle yürüdü. Polisin 50 bin dolayında olduğunu bildirdiği göstericiler, hükümetin eğitim yatırımlarını artırmasını istedi. Öğrenciler ve öğretmenler, hükümetin eğitim sisteminde daha çok rol almasını ve özel okullardaki artışı durdurmasını talep etti. Yürüyüşün, Şili'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın geçen yıl göreve gelmesinden bu yana ülkede düzenlenen en büyük gösteri olduğu bildiriliyor.