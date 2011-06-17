T24 LogoT24 Logo
Dünya

ŞİLİ'DE ON BİNLER SOKAKLARDA SANTİAGO (A.A)

17 Haziran 2011 11:39

-ŞİLİ'DE ON BİNLER SOKAKLARDA SANTİAGO (A.A) - 17.06.2011 - Şili'nin başkenti Santiago'da on binlerce öğrenci ve öğretmen eğitimde reform talebiyle yürüdü. Polisin 50 bin dolayında olduğunu bildirdiği göstericiler, hükümetin eğitim yatırımlarını artırmasını istedi. Öğrenciler ve öğretmenler, hükümetin eğitim sisteminde daha çok rol almasını ve özel okullardaki artışı durdurmasını talep etti. Yürüyüşün, Şili'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın geçen yıl göreve gelmesinden bu yana ülkede düzenlenen en büyük gösteri olduğu bildiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24