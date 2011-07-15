-ŞİLİ'DE ÖĞRENCİLER POLİSLE ÇATIŞTI SANTIAGO (A.A) - 15.07.2011 - Şili'nin başkenti Santiago'da devletin eğitim yatırımlarını arttırmasını isteyen onbinlerce gencin gösterisinde çıkan olaylarda 2'si ağır 32 polis yaralandı. Santiago Emniyet Müdürü Sergio Gajardo, olaylarda 54 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Polis, devlet başkanlığı sarayı önünde izinsiz gösteri yapmak isteyen gençleri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandı, göstericiler de taş, molotofkokteyli ve sopalarla saldırdı. Yetkililere göre, 30 bin, organizatörlere göre ise 80 bin kişinin toplandığı protestoda, göstericiler 3,5 milyon öğrencinin yüzde 90'ının okuduğu kamu eğitim binalarının kontrolünün geri alınmasını istiyor. Aynı amaçla Haziran ayında onbinlerce kişinin katıldığı iki büyük gösterinin yapıldığı ve yine olayların çıktığı Şili'de kamu eğitiminin idaresi General Augusto Pinochet askeri rejimi (1973-1990) tarafından belediyelere bırakılmıştı. Şili'de devlet GSMH'nın yüzde 4,4'ünü (UNESCO yüzde 7 tavsiye ediyor) eğitime ayırırken, eğitim sistemindeki büyük eşitsizlik ülkenin en büyük sorunlarından birini oluşturuyor.