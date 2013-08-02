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Dünya

Şili'de madencilerin yaptığı suç duyurusu rafa kaldırıldı

Madencilerin sorumluların cezalandırılması için bulunduğu suç duyurusu rafa kaldırıldı

02 Ağustos 2013 04:18

 

Şili'nin kuzeyinde 3 yıl önce meydana gelen maden kazasının ardından, 31 madencinin, sorumluların cezalandırılması için bulunduğu suç duyurusu rafa kaldırıldı.
Atacama bölgesi kamu bakanlığı yetkililerinden Hector Mella,  suç unsuru bulunamaması nedeniyle maden sahiplerinin muhtemel sorumluluğunu belirlemeye yönelik soruşturmaya devam edilmemesine karar verildiğini belirtti.
Bu açıklama, maden kazasının 3. yıldönümüne 4 gün kala yapıldı.
Açıklamadan sonra madencilerden Mario Sepulveda, "Beni ikinci kez gömdüler. Bu, Şili adaletinin kötü durumunu gösteriyor. Çok daha fazlasını yapabilirlerdi" dedi.
Madencilerin sözcüsü Luis Urzua ise avukatlarının kendilerine sakin olma çağrısında bulunarak, 2011'de devlet aleyhinde açılan ihmal davasının sonuçlarını beklemelerini istediğini belirtti.
Madencilerden 31'i Ulusal Jeoloji ve Maden Servisi'ni, San Jose bölgesindeki maden ocağının güvenlik koşullarını kazadan önce denetlememekle suçlamıştı. 33 madenciden 31'inin açtığı davada her madenci için 540 bin dolar tazminat isteniyor.
33 madenci, 2010 yılında 5 Ağustos’tan 13 Ekim’e kadar Şili’nin kuzeyindeki San Jose madeninde mahsur kalmıştı. 69 gün sonra tüm dünyanın izlediği bir operasyonla madenciler yerin 700 metre altından metal kafeslere bindirilerek kurtarılmıştı.

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