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Dünya

ŞİLİ'DE MADENCİLERE BİRKAÇ METRE KALDI SANTİAGO (A.A)

09 Ekim 2010 18:02

-ŞİLİ'DE MADENCİLERE BİRKAÇ METRE KALDI SANTİAGO (A.A) - 09.10.2010 - Şili'de 5 Ağustostan beri yerin yaklaşık 700 metre altında mahsur kalan madencilere ulaşmak için, sadece birkaç metre kaldığı bildirildi. Şilili Senatör Baldo Procucica, açılan ilk kurtarma kuyusunun madencilerin bulunduğu yere  ulaşmasına sadece metreler kaldığını ve 2-3 saate kadar buluşmanın mümkün olabileceğini duyurdu. Senatör, ''2 ya da en fazla 3 saat sonra B planı buluşmayı sağlayacak. B Planının 2-4 metrelik işi kaldı ama son aşamada çalışmalar, olası çökmeye karşı çok yavaş ilerleyecek. Buluşma noktasından uzak durmaları için madencilerle sürekli irtibat halindeyiz'' dedi. Yetkililer, kazma işlemi tamamlandıktan sonra 33 madencinin yeryüzüne çıkışının 3-8 gün alacağını belirtiyor.   

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