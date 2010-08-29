-ŞİLİ'DE KURTARMA OPERASYONU BAŞLIYOR SANTIAGO/ROMA (A.A) - 29.08.2010 - Şili'de 24 gündür yerin altında mahsur bulunan 33 madenciyi kurtarmak için kayaları delme işlemine bugün başlanacak. Çalışmaları koordine eden mühendis Andre Sougarret, ülkenin kuzeyindeki San Jose'de yerin 700 metre altında mahsur kalan madencileri kurtarmak için Avustralya yapımı dev bir delme makinesinin yerleştirilmekte olduğunu belirterek, bugün başlanması beklenen delme işleminin 3 veya 4 ay süreceğini bildirdi. Strata 950 tipi makinenin açacağı 66 santimetre çapındaki delikten madenciler tek tek yukarı çıkarılacak. Mahsur madencilerin delme işleminin uzunluğundan haberdar oldukları belirtilirken, hükümet madencileri daha çabuk kurtarma yöntemlerini de gözden geçirmekte olduğunu açıkladı. Bu arada, yetkililer, depresyona giren 5 madencinin durumunun iyileştiğini, mahsur madencileri meşgul etmek ve morallerini düzeltmek için bugün her birinin ailelerinden biriyle en az bir dakika temas kurmalarının sağlanacağını bildirdiler. Şili makamları, madencilere ayrıca önümüzdeki günlerde gönderilecek, hoparlörlü MP3 çalarlar, futbol maçlarını izleyecekleri bir video oynatıcı, oyunlar, bakterilerden koruyacak bakır liflerinden yapılmış kıyafet ve ayakkabıları basına gösterdiler. Şili basınına göre, Devlet Başkanı Sebastian Pinera, madencilerin Şili'nin bağımsızlığının 200. yıldönümü olan 18 Eylülden önce çıkarılması için yetkililere baskı yapıyor. Teknisyenler, 600 metre aşağıdaki bir galeriye giden üç ince deliği genişletme olasılığını dile getiriyorlar. 700 metre uzunluğundaki diğer iki delikten madencilere yemek ve mektup gönderiliyor. -PAPA'DAN SABIR DİLEĞİ- Papa 16. Benediktus da mahsur 33 madenciye, kurtarma operasyonunun mutlu sonucunu beklerken, sabır ve huzurlarını muhafaza etmeleri dileğinde bulundu. Papa, Castel Gandolfo'daki yazlık ikametgahının balkonundan Angelus ayinini yönettikten sonra İspanyolca yaptığı açıklamada, yerin altında mahsur madencilere ve ailelerine, kurtarılana dek sabır ve dinginliklerini muhafaza etmeleri için sürekli dua edeceğini söyledi.