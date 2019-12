-ŞİLİ'DE KURTARILAN MADENCİNİN İTİRAFI BERLİN (A.A) - 18.10.2010 - Şili'de 32 madenci arkadaşıyla birlikte 69 gün 700 metre yerin altında yaşam mücadelesi veren Osman Araya, Alman Bild gazetesine yaşadıklarını anlattı. 69 günlük çabanın ardından kurtarılan 33 madenciden biri olan Araya, göçük altında kaldığı süre içinde hep sevgilisi Angelica'yı düşündüğünü, zaman zaman uyanarak kollarını ona doğru uzattığını belirterek, "Hep sevgilim Angelica'nın vücudunu aradım. Kokusunu, yakınlığını aradım. Yanlış anlamayın, cinselliği değil, sevgisini aradım" şeklinde konuştu. Yerin altından çıkartıldığı anda ona koşup sarılmak istediğini ifade eden Araya, sınavı başarıyla verdiklerini, sonuna kadar kendisini beklediği için Angelica ile gurur duyduğunu kaydetti. Sevgilisinin kendisine son olarak evden çıkarken dikkatli olmasını söylediğini, göçükten sonra ise dua etme zamanının geldiğini anladığını belirten Araya, ölümü düşünmediğini, sevgilisi ve çocukları için yaşamak zorunda olduğunu düşündüğünü söyledi. Şili'de kutlanan bir bayram olan Çocuklar Günü'nde ailesinin yanında olamadığına üzüldüğünü ve o gün madende göçük altında kalan tüm madencilerin çocuklar gibi ağladığını ifade eden Araya, "Sizler kahraman mısınız?" sorusuna "Ben değil Angelica. O kadar süre mücadele etti" şeklinde yanıt verdi. Osman'ın çok iyi ve romantik bir insan olduğunu, kendisine her zaman hediyeler getirdiğini belirten Angelica da, "Her gün, her dakika onu özledim ve onu yeniden görebilmek için dua ettim" dedi. Osman Araya'nın Şilili olduğu bildirildi, ancak kökeni hakkında bilgi verilmedi.