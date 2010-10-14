-ŞİLİ'DE KURTARILAN MADENCİLERE HEDİYE YAĞIYOR MADRİD (A.A) - 14.10.2010 - Şili'de yerin 700 metre altında iki aydan fazla mahsur kaldıktan sonra kurtulan 33 maden işçisine, dünyanın her yerinden, her türden hediye yağıyor. Tüm dünyanın merakla izlediği 33 madencinin kurtarılması operasyonu sonrasında harekete geçen büyük firmaların, reklam amacıyla 33 madenciye hediyeler verdiği bildirildi. Kurtarılan madencilerden biri televizyona verdiği demeçte, "Lütfen bize artist gibi davranmayın" dese de madencilerin uzun süre medyanın gündeminde kalmaya devam edeceği ve firmaların bundan yararlanmaya çalışacağı belirtiliyor. İspanyol basınında yeralan haberlerde, şimdiden 33 madenciye Apple marka son model IPOD, Şilili bir işadamından 10 bin'er dolarlık çek, bir maden firması ve havayolu şirketinden Yunan adalarına gemi seyahati ve Şili ile diplomatik ilişkisi olmamasına rağmen Tayvan hükümeti tarafından Tayvan'a seyahat biletleri hediye edildiği kaydedildi. İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid kulüpleri de birer maçlarını izlemek üzere 33 madenciyi stadlarına davet etti. Madencilere sunulan en ilginç hediye ise Şili televizyonundaki bir reality show programının ünlü yarışmacısı Adriana Barrientos'un, onlara özel striptiz yapma teklifi oldu. "Madenciler birer kahraman" diyen Adriana, bu yüzden sadece onlara özel bir striptiz yapmak istediğini söyledi.