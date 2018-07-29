Şili'de kürtaj hakkı eyleminde üç kadın bıçaklandı

Şili’de yasal ve ücretsiz kürtaj hakkı için düzenlenen bir protestoda üç kadın bıçaklandı. Kimsenin gözaltına alınmaması, saldırıların medyada yer bulmaması ve yetkililerin açıklama yapmaması tepki çekti.

Gazete Duvar'ın haberine göre, ülkenin başkenti Santiago’da düzenlenen eylemde, iki kadın bacaklarından, bir kadın da karnından bıçaklandı. Saldırıyı maskeli kişilerin düzenlediği belirtilirken, mağdurların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Herhangi bir şüpheli henüz gözaltına alınmazken, yürüyüşe katılan kürtaj karşıtı radikal gruplar sorumlu tutuldu.

Bachelet’in girişimlerine kadar dünyanın en katı kürtaj yasalarından birine sahipti

Kürtaj, Küba ve Uruguay haricindeki Latin ülkelerinde ya yasadışı ya da son derece sınırlı. Şili de, kadın devlet başkanı Michelle Bachelet’in girişimlerine kadar dünyanın en katı kürtaj yasalarından birine sahipti. Bachelet’in döneminde, tecavüzün yanı sıra annenin veya bebeğin yaşamını tehdit eden hallerde kürtaja izin verilmişti. Bachelet’in sağcı halefi Sebastian Piñera ise daha fazla reform yapmaya kesinlikle karşı çıkıyor. Hatta, Piñera’nın Pinochet diktatörlüğü ile ittifak yapmış bazı isimleri içeren sağcı koalisyonunun, kürtaj yasasını yeniden sertleştirmesinden endişe ediliyor.

Bachelet üç kadının bıçaklandığı saldırıları “Toplumsal hareketlere yönelik bu tür tehditler diktatörlüğün en korkunç yıllarını hatırlatıyor ve demokratik bir ülke için kabul edilemez” diyerek kınadı. Ancak eylemciler, mevcut yöneticilerden tepki gelmemesi nedeniyle endişeli. Organizatörler medyanın saldırılara yer vermediğini belirtiyor. Eylemlere katılan ünlü komedyen ve radyo sunucusu Natalia Valdebentio “Kimse ilgilenmedi. Ertesi savah gazetelerde, televizyonlarda hiçbir şey yoktu. Ne devlet başkanı, ne de içişleri bakanı saldırıları kınadı” dedi.