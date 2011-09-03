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Dünya

Şili'de kaybolan uçağın enkazı bulundu SANTİAGO (A.A)

03 Eylül 2011 06:13

-Şili'de kaybolan uçağın enkazı bulundu SANTİAGO (A.A) - 03.09.2011 - Şili'de kaybolduğu bildirilen Hava Kuvvetleri uçağının enkazının denizde bulunduğu bildirildi. Devlet televizyonun haberine göre, uçağın yakınında kaybolduğu belirtilen Juan Fernandez adalarının Belediye Başkanı Leopoldo Gonzales, uçağın enkazının adanın acil iniş pistinin bir kilometre kadar uzağında tespit edildiğini belirtti. Gonzales, uçakta televizyoncu Felipe Camiroaga'nın da bulunduğunu söyledi. CASA tipi uçakta 21 kişinin bulunduğu kaydedilmişti.

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