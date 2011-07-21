T24 LogoT24 Logo
Dünya

ŞİLİ'DE KAR HAYATI FELÇ ETTİ SANTIAGO (A.A)

21 Temmuz 2011 02:32

-ŞİLİ'DE KAR HAYATI FELÇ ETTİ SANTIAGO (A.A) - 20.07.2011 - Şili'nin güneyinde aşırı kar yağışı nedeniyle yaklaşık 16 bin kişinin dünyayla bağlantısı kesildi. Kısa bir süre önce de Puyehue volkanının faaliyete geçmesi yüzünden sıkıntılı günler geçiren bölgede bu kez de yoğun kar yağışı sebebiyle hükümet doğal afet durumu ilan etti. Yetkililerin bölgeye su ve elektrik temin eden şebekeleri yeniden devreye sokmaya çalıştığı belirtilirken, halka gıda, hayvanlara da yem ulaştırmaya çalıştığı kaydedildi. Sıcaklığın sıfırın altında 20'ye indiği ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 2.5 metreye ulaştığı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24