-ŞİLİ'DE KAR HAYATI FELÇ ETTİ SANTIAGO (A.A) - 20.07.2011 - Şili'nin güneyinde aşırı kar yağışı nedeniyle yaklaşık 16 bin kişinin dünyayla bağlantısı kesildi. Kısa bir süre önce de Puyehue volkanının faaliyete geçmesi yüzünden sıkıntılı günler geçiren bölgede bu kez de yoğun kar yağışı sebebiyle hükümet doğal afet durumu ilan etti. Yetkililerin bölgeye su ve elektrik temin eden şebekeleri yeniden devreye sokmaya çalıştığı belirtilirken, halka gıda, hayvanlara da yem ulaştırmaya çalıştığı kaydedildi. Sıcaklığın sıfırın altında 20'ye indiği ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 2.5 metreye ulaştığı belirtiliyor.