-ŞİLİ'DE İLK MADENCİ ÇIKTI SAN JOSE (A.A) - 13.10.2010 - Şili'de yerin 622 metre altında iki ayı aşkın süredir mahsur kalan 33 madenciyi kurtarma operasyonunu çerçevesinde ilk olarak Florencio Avalos yüzeye çıkarıldı. Hükümet kaynaklarına göre, çelik kurtarma kapsülüyle yüzeye çıkarılan Şilili 31 yaşındaki Florencio Avalos adlı madenciyi, 39 yaşındaki Mario Sepulveda ve Bolivyalı 23 yaşındaki Carlos Mamani'nın takip etmesi bekleniyor. Bir kurtarma ekibi görevlisi eşliğinde, çelik kurtarma kapsülüyle günyüzüne çıkarılan Şilili 31 yaşındaki Florencio Avalos, ilk olarak 7 yaşındaki çocuğu ve eşi Monica'ya sarıldı. Daha sonra Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve onu bekleyen birkaç kişiyle daha kucaklaşan Avalos, ilk tıbbi tetkiklerin yapılması için kamp hastanesine götürüldü.