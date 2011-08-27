-Şili'de grevin bilançosu SANTIAGO (A.A) - 26.08.2011 - Şili'de yapılan iki günlük genel grevde çıkan şiddet olaylarında bir kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Rodrigo Ubilla, 16 yaşındaki genci öldüren kişinin derhal bulunması sözünü verirken, arkadaşları gencin polisin hiçbir sebep olmadan açtığı ateşte hayatını kaybettiğini söyledi. Şili'deki genel grev sırasında yağmalama, kundaklama ve taş atma olaylarının neticesinde ülke genelinde in 394 kişinin gözaltına alındığı, 53 siville 153 polisin de yaralandığı kaydedildi. İki günlük genel grev çağrısı yapan bazı siyasi partiler, öğrenci örgütleri ve sendikalar, anayasa ve emeklilik yasası reformu talep ediyor, sağlık ve eğitim sisteminin iyileştirilmesini istiyor.