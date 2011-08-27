T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şili'de grevin bilançosu SANTIAGO (A.A)

27 Ağustos 2011 00:49

-Şili'de grevin bilançosu SANTIAGO (A.A) - 26.08.2011 - Şili'de yapılan iki günlük genel grevde çıkan şiddet olaylarında bir kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Rodrigo Ubilla, 16 yaşındaki genci öldüren kişinin derhal bulunması sözünü verirken, arkadaşları gencin polisin hiçbir sebep olmadan açtığı ateşte hayatını kaybettiğini söyledi. Şili'deki genel grev sırasında yağmalama, kundaklama ve taş atma olaylarının neticesinde ülke genelinde in 394 kişinin gözaltına alındığı, 53 siville 153 polisin de yaralandığı kaydedildi. İki günlük genel grev çağrısı yapan bazı siyasi partiler, öğrenci örgütleri ve sendikalar, anayasa ve emeklilik yasası reformu talep ediyor, sağlık ve eğitim sisteminin iyileştirilmesini istiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24