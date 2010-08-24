Şili'de göçük altında kalan işçilerden ilk ses

T24 - İlk görüntünün ardından, ilk ses... Dünya, Şili'de bir madende yaşanan mucizeyi konuşuyor. Yeraltından, "Hayattayız" mesajı gönderen Şilili madencilerle ilk sesli iletişim kuruldu.



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Bütün ülke onların, yeraltına indirilen telsizle anlattıklarını dinledi. Ve madencilere ilk kez sondayla, su ve enerji tabletleri gönderildi.



Ve sadece 1 gün sonra, ilk ses... Yerin 700 metre altında Şili'nin milli marşı söyleniyor. Görüntü çekilirken tam 18 gündür yeraltında mahsur olan, 33 madenci tarafından...



Arama kurtarma ekipleri onlara ilk ulaştıklarını seslerini duyamamıştı. Şimdi o eksiklik de tamamlandı.



Yerin 700 metre altına telsiz gönderildi. Ve ilk ses duyuldu.



Yerin üstündekileri madencilerle uzun uzun konuştu. Ardından, madenciler Şili milli marşını okurken, yer üstünde gözler doldu.



Umutlar yüksek... 33 madenciyi kurtarma çalışmaları hızla sürüyor. Bölgeye daha geniş delikler açacak yeni sondalar getirildi.



Uzmanlar o derinliğe güvenli bir şekilde inebilmek için 4 ay gerekir diyor, ancak o süre kısaltılmaya çalışılıyor.



33 işçinin, maden içinde sığınak olarak hazırlanan, oksijen ve gıda maddelerinin bulunduğu bölgeye ulaştıkları için hayatta kaldıkları tahmin ediliyordu. O tahmin doğru çıktı.



Madenciler, sığınakta bulunan yiyecekleri az miktarlarda tüketerek hayatta kaldıklarını anlattılar.



Bir kavanoz şeftali konservesini 33 kişi paylaştıklarını, gün aşırı iki kaşık konserve ton balığı yediklerini anlattılar.



Şimdi o gıda maddeleri de azalırken, kurtarma görevlililerinin önceliği madencileri sağlıklı biçimde hayatta tutmak.



50 metrekarelik sığınakta 33 kişiler. Sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor. Ama yeraltına uzanan o delikten, artık her gün su, enerji tabletleri, bir kaç parça yiyecek ve ilaç gönderiliyor.



Umutlar artıyor. Yer üstündekiler kurtarma süresinin en aza indirmeye çalışırken, yeraltındaki böyle sağlam tutulacak.



Ailelerin maden çevresindeki bitmeyen nöbeti de devam edecek.



Ve onlarla beraber, Şili de mucize haberi bekleyecek.

