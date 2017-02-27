Şili'de fırtına 4 milyon kişiyi susuz bıraktı

Şili'de yaşanan fırtına ve heyelanlar nedeniyle başkent Santiago ve çevresinde milyonlarca kişinin içme suyuna erişimi kesildi. Fırtınada en az üç kişi öldü ve 19 kişi kayboldu.

Şilili yetkililer kentin temiz su kaynağı Maipo Nehri'nde su berraklaşana kadar temiz suya erişimin kesildiğini duyurdu.

Santiago'da susuz kalan kişilerin sayısı yaklaşık 4 milyon.

Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet Twitter'dan açıklamasında "Kurtarma ekipleri mahsur kalan insanlara ulaşmaya ve su dağıtımını mümkün olan bölgelerde yeniden başlatmaya çalışıyor" dedi.

Başkente içme suyu hizmeti veren Aguas Andinas yoğun yağışların onarımları zorlaştırdığını, yeniden su dağıtımının ne zaman sağlanacağını bilmediklerini söyledi.

Bölge valisi Claudio Orrego hava koşullarının Santiago kenti yakınlarındaki dağlarda "çok kötü" olduğunu belirtti. Orrego "Çok kısa süre içinde pek çok heyelan yaşadık" dedi.

Kentin güneyinde gerçekleşen bir heyelanda 12 yaşındaki bir kız çocuğu ailesiyle birlikte arabayla yolculuk ederken heyelan nedeniyle hayatını kaybetti.

Santiago kenti sakinlerinin yüzde 60'ının evinde su akmıyor.

Pek çok kişi yetkililerin sağladığı suyu taşıyabilmek için kova ve bidonlarla uzun kuyruklar oluşturdu.

Santiago'da bazı süpermarketlerde şişe su stoğu tükendi.

Etkilenen bölgelerdeki restoran, iş yerleri ve okulların kapatılmasına karar verildi.