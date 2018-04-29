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BBC Türkçe

Şili'de diktatörlük döneminden kalma kürtaj yasağı gevşetildi

1989'da diktatör Augusto Pinochet tarafından çıkarılan yasanın ardından kürtajın her koşulda yasak olduğu 7 Katolik ülkeden biri olan Şili'de Anayasa Mahkemesi kürtaj yasağının gevşetilmesine hükmetti.

29 Nisan 2018 20:30

Şili'de Anayasa Mahkemesi, ülkedeki kürtaj yasağını gevşetmeye karar verdi.

Bu karar öncesinde Şili, kürtajın tüm koşullarda yasak olduğu 7 Katolik ülkeden biriydi.

Anayasa Mahkemesi, dün açıkladığı kararla tecavüz, annenin sağlığının riske girmesi veya hamileliğin başarıyla sonlanmasının beklenmediği durumlarda kürtaj yapılabileceğine hükmetti.

Bu koşullar altında kürtaja izin veren bir yasa iki yıllık tartışmanın ardından Şili Kongresi'nden geçmiş, fakat muhafazakarlar tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı.

Şili'de kürtajı yasaklayan kanun, Augusto Pinochet'nin askeri diktatörlüğü sırasında uygulamaya konmuştu. Böylece 1931'de kürtaja izin veren Şili, 1989'da tekrardan yasaklamıştı.

Siyasetçiler 1991'den itibaren yasağı kaldırmak için çeşitli girişimlerde bulunsa da bunlar sağ partiler tarafından engellenmişti.

Dosyayı görüşürken 130'dan fazla örgüt temsilcisinin argümanlarını dinleyen yargıçlar kararı 4'e karşı 6 oyla aldı.

Şili'deki mahkeme kararının ardından Katolik ülkeler arasında kürtajı her koşulda yasaklayan ülkeler Honduras, El Salvador, Nikaragua, Malta, Vatikan ve Dominik Cumhuriyeti kaldı.

Kürtaj savunucuları, ülkede her yıl 70 bin illegal kürtaj gerçekleştiğini söylüyor.

Mevcut yasaya göre kürtaj yaptıran kadınlar ve yapan doktorlar 5 yıla kadar hapis cezası alabiliyor

2010-14 arasında Şili'de 73 kişi kürtaj nedeniyle çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

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