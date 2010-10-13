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Dünya

ŞİLİ'DE ÇIKARILAN 8 MADENCİ DE SAĞLIKLI SAN JOSE MADENİ (A.A)

13 Ekim 2010 17:18

-ŞİLİ'DE ÇIKARILAN 8 MADENCİ DE SAĞLIKLI SAN JOSE MADENİ (A.A) - 13.10.2010 - Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich, 69 gün yeraltında mahsur kaldıktan sonra çıkarılan 8 madencinin hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Yerin yaklaşık 700 metre altında mahsur kalan toplam 33 madenciyi çelik kapsülle yukarı çıkarma operasyonu sürerken, Sağlık Bakanı Manaliç düzenlediği basın toplantısında, çıkarılan madencilerin hiçbirine özel tedavi gerekmediğini belirtti. Bakan ayrıca, kurtarma kapsülünün beklendiği gibi yukarı çıkarken dönüş yapmadığını, bunun da kapsülün iniş çıkış hızının artmasına olanak sağladığını kaydetti.

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