-ŞİLİ'DE CEZAEVİNDEKİ YANGIN KASTEN ÇIKARILMIŞ SANTİAGO (A.A) - 09.12.2010 - Şili'nin başkenti Santiago'daki San Miguel Cezaevi'nde 81 kişinin ölümüne, 19 kişinin de yaralanmasına yol açan yangının kasten çıkarıldığı bildirildi. Yangının nedenlerini araştıran Savcı Alejandro Pena basın mensuplarına yaptığı açıklamada, soruşturma sırasında elde edilen unsurların, yangının kasten çıkarıldığını teyid ettiğini belirtti. Savcı, cezaevinde kameraların kayıt ettiği görüntülerin, cezaevinin güvenlik personelinin telefon konuşmalarının tahlil edildiğini ve soruşturma kapsamında sağ kurtulan tutukluların ve itfaiyenin de ifadelerine başvurulduğunu söyledi. Sağ kurtulan bir tutuklu AFP'yi telefonla arayarak, yangının tutuklular arasında yaşanan bir kavga sonucu çıktığını, bazı tutukluların şilteleri ateşe verdiğini ve alevlerin çok kısa bir sürede bütün binaya yayıldığını belirtti. Adli tabip, yangından dolayı çoğu cesedin tanınmaz hale geldiğini ifade ederek, şimdiye kadar 30 cesedin kimliğinin belirlenebildiğini ve kimlik tespiti çalışmalarının 48 saat daha sürebileceğini açıkladı. Arjantin Sağlık Bakanı ise ölü sayısının artabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Arjantin makamları, 81 kişinin ölümüne yol açan San Miguel Cezaevi'ndeki yangını, ülkenin cezaevi tarihinde meydana gelen ''en ölümcül facia'' olarak niteledi.