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Dünya

Şili'de cezaevinde yangın: 81 ölü

Şili'nin başkenti Santiago'da bir cezevinde çıkan yangında 81 kişinin öldüğü bildirildi.

09 Aralık 2010 02:00

T24 - Şili'nin başkenti Santiago'da bir cezevinde çıkan yangında 81 kişinin öldüğü bildirildi.



Şili'nin başkenti Santiago'da bir hapishanede çıkan yangında, çoğu mahkum olmak üzere en az 81 kişi öldü.

Devlet televizyonunun haberinde, San Miguel cezaevinin alevler içindeki görüntüsü yayınlandı. Haberde, aralarında bir itfaiye eri de olmak üzere, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ölenlerin kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığını ifade eden yetkililer, yangının bugüne kadar ülkedeki hapishanelerde yaşanan en kötü kaza olduğunu kaydetti. San Miguel hapishanesinin 3. katında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 200 mahkumun da tahliye edildiği bildirildi.  Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.


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