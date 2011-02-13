Şili'de bir deprem daha

T24 - Geçtiğimiz yıl şubat ayında 8,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Şili'de 2011 yılı da depremlerle başladı. İki gün önceki 6,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği bölgedeki yeni depremin büyüklüğü 5,8.

Şili sabah erken saatlerde 5,8 büyüklüğündeki depremle sallandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin yerin 25 kilometre altında meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssü, Şili'nin Concepcion kentinin 25 kilometre kuzeydoğusu.

Şili'de yine aynı bölgede 2 gün önce 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremde can kaybı veya maddi hasar geldiğine ilişkin bir açıklamada bulunulmamıştı.



