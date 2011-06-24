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Dünya

ŞİLİ'DE BİNLERCE LİSELİ SOKAKLARDA SANTIAGO (A.A)

24 Haziran 2011 11:58

-ŞİLİ'DE BİNLERCE LİSELİ SOKAKLARDA SANTIAGO (A.A) - 24.06.2011 - Şili'nin başkenti Santiago'da yaklaşık 20 bin lise öğrencisi, eğitim koşullarının iyileştirilmesi ve eğitime daha fazla mali kaynak aktarılması için gösteri yaptı. Polis, ülkede son iki ayda düzenlenen bu tür gösterilerin beşincisinde olayların çıktığını, güvenlik güçlerinin 107 kişiyi gözaltına aldığını belirtti. Gösterinin sona erdiği sırada çıkan olaylarda 9 polis yaralandı. Şili'de lise öğrencileri, üniversite öğrencileri gibi devletin öncelikle eğitime ve altyapıya yatırım yapmasını, ulaşımın ücretsiz olmasını istiyor. Üniversitelilerin geçen hafta yaptığı ve ülkede son yıllarda düzenlenen en büyük gösteriye, 80 bin kişi katılmıştı. Öğrenciler özellikle devletin 3,5 milyon öğrencinin yüzde 90'ının devam ettiği kamu okullarının yönetimini ele almasını istiyor. Bu okulların yönetimi Augusto Pinochet'nin (1973-1990) askeri yönetimi sırasında belediyelere devredilmişti. GSMH'nin yüzde 4,4'ünü eğitime ayıran Şili'de eğitim sistemindeki eşitsizlik, 20 yıl boyunca ülkeyi yöneten merkez-sol ve bir yıldır sağ hükümetler için derin sosyal uçurum yaratmayı sürdürüyor.

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