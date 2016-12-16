Şili'de bakana şişme kadın hediye edildi!

Şili’de Ekonomi Bakanı Luis Felipe Cespedes’e, işadamlarıyla katıldığı bir yemekte yılbaşı hediyesi olarak şişme kadın verildi.



Ağzına 'Ekonomiyi uyarması için'yazılı bir kart yapıştırılan şişme kadını alan Bakan Cespedes'in hediyeden çok memnun olduğunu söylemesi ve gülerek kameralara poz vermesi ülkede tartışma yarattı.

Hürriyet'in haberine göre, sosyal medyada Şililer durumu ''utanç verici' ve Şili'ye hakeret" sözleriyle yorumlarken, Devlet Başkanı Michelle Bachelet de Twitter'dan, "Tüm kadınlara saygı duymak, iki dönemde de yönetimin temel prensiplerinden biri olmuştur. O gece orada olanlar kabul edilemez" mesajını paylaştı.