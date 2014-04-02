Şili'de 8.2 büyüklüğünde deprem ve tsunami

Güney Amerika ülkesi Şili'de 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ülkede ciddi boyutta hasara yol açmadığı açıklanırken, tsunami Şili kıyılarına iki metrelik dalgalar halinde ulaştı.

İlk anda depremin büyüklüğünü 8 olarak açıklayan ABD Deprem Araştırmaları Merkezi, dakikalar sonra yaptığı düzeltme ile depremin büyüklüğünü 8.2 olarak değiştirdi.

Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Iquique kentinin 86 kilometre kuzeydoğusunda okyanus tabanında oluşan depremin, şu ana kadar ülkede önemli boyutta bir hasar neden olmadığını açıkladı.

Depremin ardından Pasifik Okyanusu’nda oluşan iki metrelik tsunami dalgaları Şili kıyılarına ulaştı. Depremin hemen ardından ülkenin kıyı şeridinde yaşayanların acil tahliyesi istendi. Ayrıca Peru ve Ekvador için de tsunami uyarısı yapıldı.

Şili'de sahile yakın bölgelerde yaşayan binlerece kişi araçlarıyla ve yaya olarak yüksek kesimlere gidebilmek için yola çıktı. Yollarda uzun kuyruklar oluştu. Toprak kaymaları nedeniyle kapanan yollar tahliye işlemlerini aksatıyor.

Geçen ay da şiddetli depremlerin meydana geldiği Şili, Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Şili'de 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ile ardından oluşan tsunamide 500'den fazla kişi ölmüş, 220 bin ev kullanılamaz hale gelmişti.

Şimdiye kadar ölçülen en büyük deprem de 1960 yılında Şili'de meydana gelmişti. 9,5 büyüklüğündeki depremde 5 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.